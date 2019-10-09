Украине следует требовать от ОБСЕ немедленного отзыва спецпредставителя Сайдика, - Чубаров

Об этом Чубаров написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе по урегулированию на Донбассе Мартин Сайдик на международном форуме в Зальцбурге не только отказался высказывать свою позицию по незаконной аннексии Россией Крыма, но при этом позволил себе субъективные исторические экскурсы, оправдывающие попытку незаконной аннексии Россией Крыма. Для меня очевидно, что Мартин Сайдик сознательно пренебрегает всеми принципами, содержащимися в Хельсинкском Заключительном Акте и какими государства-участники ОБСЕ должны руководствоваться во взаимных отношениях. Похоже, что Мартин Сайдик один из международных чиновников, чьей задачей является оправдание преступлений России, совершенных против Украины", - заявил Чубаров.

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"Проще говоря, с какой бы "формулой" Украина не выходила на международные переговоры с Россией, при таких посредниках, как Мартин Сайдик, нам уготовано поражение. Итак, Украине следует требовать немедленного отзыва действующим председателем ОБСЕ Мартина Сайдик от выполнения им полномочий Специального представителя председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонний контактной группе по урегулированию на Донбассе. Пусть ищет у Кремля другую работу!" - резюмировал он.

Отметим, что форум Salzburg Europe Summit, организованный Институтом регионов Европы (IRE), проходил в Австрии 6-8 октября. Во время дискуссии Мартина Сайдика попросили прокомментировать, не было ли ошибкой проведение Россией "выборов" на оккупированных территориях Украины, одновременно с "референдумом" в Крыму в 2014 году, на что Сайдик ответил, что не комментирует эту тему, пишет Укринформ.



"Прошу вас понять, что я относительно темы Крыма не выражаю позицию, поскольку я являюсь специальным представителем и сфера моей ответственности – Донбасс. Поэтому я должен быть осторожным, чтобы высказываться на тему Крыма. Когда я буду на пенсии, буду, так сказать, свободным человеком, тогда я смогу уже комментировать и тему Крыма", – заявил он.



Позже Сайдик еще раз взял слово, чтобы добавить "объективности" в крымском вопросе. Он сказал, что хотя и не говорит о Крыме, но присутствующим следует знать, что во времена СССР полуостров около 30 лет находился "в составе Российской Федерации", затем 37 лет – с 1954 года по 1991 год – в составе Украинской ССР, "а до этого была Российская империя".