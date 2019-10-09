Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
09.10.19 09:39

В Сенате США подтвердили факты вмешательства России в президентские выборы 2016 года

Комитет Сената США по разведке опубликовал доклад об использовании Россией социальных сетей для воздействия на американцев во время президентских выборов 2016 года.

В Сенате США подтвердили факты вмешательства России в президентские выборы 2016 года

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Авторы доклада считают, что так называемая "фабрика троллей", которую поддерживает Кремль, работала на популярность Дональда Трампа как кандидата в президенты и одновременно подрывала репутацию его основной соперницы от демократов - Хиллари Клинтон.

Комитет по разведке Сената США в докладе от 8 октября отмечает, что работа российского "Агентства интернет-исследований" была частью широкой информационной войны, которая продолжается до сих пор. Ее инициаторы стремились посеять в американском политическом и общественном среде разногласия и распри.

"Агентством интернет-исследований", которое базируется в Санкт-Петербурге, известным как "фабрика троллей", владеет бизнесмен Евгений Пригожин - близкий к Кремлю человек. Это агентство неоднократно упоминалось специальным прокурором Робертом Мюллером в его заключительном докладе о расследовании российского вмешательства в американскую президентскую кампанию 2016 года.

Россия отрицает, что вмешивалась в выборы.

Напомним, в июле 2017 года стало известно о встрече сына Трампа Дональда-младшего, мужа дочери Иванки Джареда Кушнера и главы президентской кампании Пола Манафорта с четырьмя представителями Кремля в небоскребе "Трамп-Тауэр" в Нью-Йорке.

Встреча состоялась в июне 2016 года. Она стала центральным пунктом расследования в Конгрессе и Министерстве юстиции США в связи с вероятными попытками России вмешаться в президентские выборы.

В Белом доме все обвинения в связях с Россией отрицают. Семья Трампа утверждает, что Дональд Трамп ничего не знал о встрече, пока не прочитал о ней в The New York Times в июле 2017 года, а его сын уверяет, что на встрече обсуждали вопросы усыновления, а не политики.

Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн утверждает, что нынешний лидер США знал о встрече своего сына, зятя и главы президентской кампании с представителями России в июне 2016 года и готов свидетельствовать против него спецпрокурору Мюллеру. В свою очередь, действующий адвокат президента США Руди Джулиани назвал Коэна "патологическим лжецом".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Я попросил Украину расследовать обвинения во вмешательстве в выборы 2016 года в США, - Джулиани. ВИДЕО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100