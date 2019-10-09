В вопросе независимости судебной системы ошибки быть не должно, - советник президента Еврокомиссии по Украине Брок

"Моя задача – помочь избежать проблем в законодательстве в направлении Европейского Союза, в частности, это касается законодательства в сфере государственного управления, реформы правосудия, децентрализации, чтобы не допустить ошибок, которые затруднят потом усиление европейских связей Украины", - сказал Брок в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Также специальный советник президента Еврокомиссии добавил, что видит своей задачей помочь новому руководству Украины, "где есть много людей без опыта и такие, у которых опыт есть", избежать конфликта.

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Брок в целом положительно оценил президента Украины Владимира Зеленского и его мотивацию, отметив при этом, что "также нужно смотреть, чтобы он не сделал ошибок, которые могут создать проблемы в будущем интеграционном процессе в направлении Европейского Союза".

"Для нас также очень важно, чтобы система правосудия была независимой от власти. В вопросе независимости судебной системы ошибки быть не должно", - подчеркнул немецкий политик.

Также специальный советник президента Еврокомиссии сообщил, что намерен посетить Украину "в ближайшие недели".