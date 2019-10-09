Нардеп от СН Качура подтвердил, что готовит покушение на систему ProZorro: мы на пороге грандиозного шухера, - журналист Николов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист проекта "Наші Гроші" Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы на пороге грандиозного шухера. Александр Качура только что подтвердил, что готовит покушение на систему Прозорро. Слуга народа сделал это признание в разговоре со мной, Олександром Лємєновым, Виталием Шабуниным, Агией Загребельской (я поскринил дискасс для полноты ощущений), объясняя, почему он хочет сохранить коррупционные майданчики Антоши Яценко в схеме ФДМУ", - рассказал он.

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"И это уже второй на моей памяти случай, когда нардепы объединяют защиту схемы Яценко с наездом на "Прозорро". Впервые это случилось год назад, когда антошины наймиты внесли в Налоговый кодекс сразу две новеллы – одна легализовала майданчики под крышей ФДМУ, а вторая замахивалась на Прозорро.Максим Нефьодов тогда прямо ночью "под куполом" сумел отбить покушение на святыню, но на этом его замминистровсикй админресурс исчерпался и Кононенко, Южанина, Парубий развели руками: "Ну бач, оце и есть компромисс". Сейчас происходит ровно тоже самое. Когда новый глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниценко публично заявил о плане убить Антохины "прокладки" - защитник схематоза Антоши Яценко лично предложил завалить "Прозорро". И если все будет развиваться как год назад, то "силам добра" предложат те же вилы - победить в защите "Прозорро", обременив их всякими глупыми нарадами, абы они не тратили силы на уничтожение коррупционной схемы в ФДМУ. Благо некие "неведомые силы" в Кабмине Гончарука буквально на днях сохранили в ФДМУ заместителя главы Асташева – это кононенковский решала, который лично и занимается схемой внутри Фонда уже два года", - акцентировал журналист.

"Итого – группировка Антоши вновь подняла ставки для торга. И выбор у слуг народа сейчас простой. Или просто и быстро принять законопроект 2047 (его единственным содержанием является убийство "прокладок" Яценко), или продолжать танцевать с бубнами вокруг 2047-1 Качура, единственной миссией которого является не дать принять 2047. Потому что напоминаю – каждый день пока не принимается 2047, антошины "прокладки" снимают з базара 1 000 000 гривен. Миллион гривен в сутки чистой маржи ни за что со всех продавцов квартир в Украине", - резюмировал Николов.

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