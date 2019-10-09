Мы ожидаем решений Зеленского по назначению новых членов НКРЭКУ для своевременной сертификации оператора ГТС, - глава Нацкомиссии Кривенко

"Принятие каких-либо решений зависит от того, будет ли у комиссии кворум... Законом предусмотрена возможность временно, на три месяца, без конкурса назначить членов комиссии. Я надеюсь, этот процесс не будет затянут, учитывая те сверхважные вопросы, которые сегодня требуют решения... Мы ожидаем соответствующих решений от президента Украины", - сказала она в ходе Пятого украинского газового форума в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Комментируя сроки сертификации оператора ГТС, Кривенко также выразила надежду на то, что регулятору удастся рассмотреть пакет документов быстрее, чем это предусмотрено внутренними процедурами комиссии (четыре месяца).

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"Я надеюсь, мы сможем нашей командой осуществить это в более короткие сроки для того, чтобы до конца года осуществить сертификацию оператора ГТС", - добавила она.

Как сообщалось, члены НКРЭКУ Александр Формагей и Евгений Маглеванный 8 октября заявили о намерении прекратить работу в нацкомиссии. В состав НКРЭКУ должно входить семь членов, включая главу регулятора. После ухода Формагея и Маглеванного в комиссии, помимо ее главы Оксаны Кривенко, останется также Елена Антонова и Дмитрий Коваленко. НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработке и захоронении бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.