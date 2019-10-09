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09.10.19 11:46

The Wall Street Journal начал писать Kyiv, оставив Kiev только в названии котлеты

Американское издание The Wall Street Journal присоединилось к практике использования корректного написания столицы Украины латиницей.

The Wall Street Journal начал писать Kyiv, оставив Kiev только в названии котлеты

Об этом говорится в сообщении The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.

"Kyiv - cтолица Украины, ранее писалась Kiev (остается актуальным для chicken Kiev - котлета по-киевски.) Kyiv соответствует транслитерации на английский язык с украинского, утвержденной украинским правительством, в отличие от русскоязычного варианта", - говорится в заметке.

Напомним, в октябре 2018 года МИД Украины и Центр стратегических коммуникаций StratCom Ukraine организовали онлайн-кампанию #CorrectUA, которая предполагает обращение к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.

В частности, изменили написание аэропорты Таллинна, Варшавы и Будапешта. Всего названия поменяли в более чем 50 аэропортах по всему миру.

Также Совет Соединенных Штатов Америки по географическим названиям принял решение заменить в международной базе написания названия столицы Украины с Kiev на Kyiv. В то же время Росреестр не считает обязательным решение США об изменении международного написания названия столицы Украины с Kiev на Kyiv.

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