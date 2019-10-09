Противник испытывает новейшие системы вооружения армии РФ, используя Донбасс как огромный военный полигон, - Хомчак

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью изданию "Телеком".

"Вдоль всей линии соприкосновения российско-террористическими войсками широко применяется тяжелое стрелковое вооружение, минометы и противотанковые ракетные комплексы. Периодически враг осуществляет артиллерийские обстрелы из скрытых огневых позиций, оборудованных в середине оккупированных населенных пунктов", - сказал он.

Вместе с тем Хомчак отметил, что оккупационные войска не отвели значительную часть тяжелого вооружения на безопасные расстояния и своими действиями грубо нарушают Минские договоренности.

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"Наряду с этим, противник испытывает новейшие системы вооружения российской армии, используя территорию Донбасса как огромный военный полигон. Проходят апробацию комплексы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, беспилотные летательные аппараты, системы наведения высокоточного оружия (управляемые боеприпасы), наземные станции артиллерийской разведки, защищенные средства цифровой связи, тактическое снаряжение и снайперское оружие", - сообщил он.

"В распоряжении компетентных органов есть немало захваченных образцов оружия, находящегося на вооружении исключительно в ВС РФ, что еще раз доказывает непосредственное участие РФ в вооруженном конфликте на территории Украины", - добавил глава Генштаба ВСУ.