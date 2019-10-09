Украинский воин в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой доставлен вертолетом в Днепр, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

"В 23:45 в Днепр военным вертолетом эвакуирован защитник с минно-взрывной травмой. Раненый в тяжелом состоянии, на аппарате искусственной вентиляции легких, доставлен в больницу Мечникова, привлечен врач из областной офтольмологии", - написала она.

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По словам Губы, сопровождение в полете обеспечили военные врачи госпиталя.

"Спасибо всем военным медикам, кто оказал первую помощь и стабилизировал положение в мобильном госпитале. Друзья, пожелайте нашем Солнышку выздороветь, врачам Божьей помощи. Кто молится - молитесь ...", - добавила она.