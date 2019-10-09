Деркач опубликовал служебную переписку НАБУ и посольства США. ДОКУМЕНТ

Об этом на пресс-конференции заявил народный депутат Украины Андрей Деркач, предоставив письма от сотрудников НАБУ посольству США, переданные ему журналистами-расследователями, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам народного депутата, обнародованная им переписка сотрудников НАБУ и сотрудников посольства США – важная часть пазла вмешательства в выборы в США и международной коррупции.

"Как свидетельствуют материалы переписки, неоднократно, начиная с 14 июля 2017 года с электронного почтового ящика помощницы первого зама НАБУ Гизо Углавы Полины Чиж на адрес специалиста по правовым вопросам программы борьбы с коррупцией Департамента юстиции США Посольства США в Украине Анны Емельяновой пересылались перечни криминальных производств, которыми занимаются детективы НАБУ", – сообщил Деркач.

Деркач обнародовал письмо, в котором сотрудница НАБУ Полина Чиж получила указание от сотрудницы посольства США Анны Емельяновой предоставить информацию по делу экс-министра экологии и собственника Burisma Group Николая Злочевского.

Народный депутат также обнародовал суммы средств, перечисляемых представителям "Burisma Group", среди которых фигурирует и Хантер Байден. Согласно документам, всего в пользу Хантера Байдена, Александра Квасневского, Алана Аптера и Девона Арчера Burisma выплатила не менее 16,5 млн долларов.

По словам Андрея Деркача, международная коррупция такого масштаба не могла проходить без участия Петра Порошенко.

"Персональную ответственность за ситуацию, когда Украина оказалась втянута в коррупционные скандалы международного уровня, была обвинена во вмешательстве в избирательный процесс Президента США, несет бывший Президент Украины Петр Порошенко. Владимиру Зеленскому досталось такое нелегкое коррупционное и тяжелое для Украины наследие. На мой взгляд, единственно правильный выход для нашей страны и для Президента, оказавшегося в сложной ситуации – это немедленно передать в рамках правового сотрудничества все имеющиеся документы в минюст США", - отметил народный депутат.

Еще одной частью обнародованных документов стал незаконный сбор НАБУ личных данных по бывшему генпрокурору Виктору Шокину и его семьи.

"С 2016 года, Полина Чиж направляла на электронную почту Гизо Углавы документы с темой: "Текст для беседы с сотрудниками ФБР по "Черной Бухгалтерии Партии Регионов". Из документов следует сбор данных по бывшему генпрокурору Виктору Шокину и его жене.

Материалы по NABU-leaks будут публиковаться в эккаунте в Фейсбук Андрея Деркача.

По словам народного депутата, ранее он подавал заявление в ГПУ о вмешательстве в выборы США должностных лиц Украины – по Манафорту и "черной бухгалтерии" Партии регионов. Журналисты-расследователи передали мне переписку в рамках другого уголовного дела – о международной коррупции

"С 2016 года Украина находится в центре внутренней политики и политического противостояния своего стратегического партнера – США. Это негативно влияет на репутацию Украины как внутри США, так и на международной арене. В США началась процедура импичмента действующего Президента Дональда Трампа на основе публикации стенограммы его разговора с Владимиром. Это негативно влияет на репутацию Украины как внутри США, так и на международной арене", – отметил Деркач.

Полученные от журналистов-расследователей материалы переданы в ГБР и ГПУ, сообщил Деркач.

"Ключ для улучшения взаимоотношений Украины с США и улучшения международного имиджа Украины сегодня в руках правоохранителей Украины. И от них зависит, как мы выйдем их этой сложной ситуации", – считает народный депутат.

Кроме этого, Деркач инициировал создание парламентской временной следственной комиссии, а также подал заявление о возобновлении дела против должностных лиц Украины по факту вмешательства в выборы США. Заседание состоится 21 октября.































Как известно, Президент США Дональд Трамп заявил, что обязан изучить вопрос о возможной коррупции, связанной с сыном бывшего вице-президента Джо Байдена, который сотрудничал с украинской газовой компанией Burisma. По словам Трампа, Хантер Байден получал 100 000 долларов в месяц от украинской компании, "хотя у него не было опыта в энергетике".