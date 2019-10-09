РФ продолжает удерживать мощную группировку войск в полосе ответственности ОС, - Хомчак

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью изданию "Телеком".

"Несмотря на международные санкции и осуждение мировым сообществом агрессивных действий России, которые нанесли серьезный удар по имперским амбициям Кремля, высшее политическое руководство РФ не отказывается от планов по возвращению Украины в сферу своих геополитических интересов. Москва и дальше будет пытаться влиять на политические и экономические процессы в нашем государстве, применяя весь спектр гибридных форм и методов, масштабных информационной и экономической войн, в том числе военной агрессии", - сообщил он.

Хомчак подчеркнул, что непосредственно в полосе ответственности Объединенных сил РФ продолжает удерживать мощную группировку войск.

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"Основу руководящего и командного состава в звене бригада / полк и штабы армейских корпусов - составляют кадровые офицеры и генералы ВС РФ, которые отправляются на временно оккупированные территорий (ТОТ) Украины сроком от 3 до 12 месяцев.

В основном, офицерский состав ВС РФ сознательно выполняет обязанности по "должности", он политически и идейно мотивирован, имеет опыт боевых действий, который получил в "горячих точках" на постсоветском пространстве, Ближнем Востоке и в других вооруженных конфликтах. С целью сокрытия российских военных, личные данные офицеров ВС РФ изменены", - сказал он.

В целом, по словам начальника Генштаба ВСУ обстановка в районе проведения операции ОС остается контролируемой.