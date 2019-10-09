Высшая квалификационная комиссия отменила конкурс на 220 должностей судей в местных судах

Об этом сообщают в пресс-службе ВККСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Информируем, что решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 8 октября 2019 г. отменено проведение объявленного решением Комиссии от 1 августа 2019 г. № 140 / зп-19 конкурса на замещение 220 вакантных должностей судей в местных судах путем перевода судей", - говорится в сообщении.

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Самого текста решения на сайте нет, о причинах отмены решения об объявлении конкурса также не сообщается.

Как сообщалось, 1 августа 2019 ВККСУ объявила конкурс на замещение путем перевода 220 вакантных должностей судей в местных судах, из которых сто пятидесят в местных общих судах, двадцать в хозяйственных судах и пятидесят в местных административных судах.

В то же время некоторые представители судейского сообщества выразили возмущение определенными условиями объявленного конкурса на называют их дискриминационными, поскольку, как утверждают, "перевестись могут только те, кто прошел квалификационное оценки, занимают должности судей бессрочно или срок полномочий которых истек".