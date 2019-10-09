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09.10.19 12:27

Гражданка РФ, которую преследуют рейдеры-госслужащие, попросила убежища в Украине, - Госпогранслужба

Гражданка России обратилась к сотрудникам Госпогранслужбы с просьбой предоставить ей политическое убежище. По словам женщины, ее преследуют за профессиональную деятельность.

госпогранслужба,гпсу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Вчера в пункте пропуска "Жуляны" (аэропорт "Киев") пассажирка рейса из Беларуси обратилась к пограничникам с просьбой получить статус беженца", - говорится в сообщении.

Гражданка России сообщила, что дома ее преследуют за профессиональную деятельность.

По словам женщины, она имеет доказательства участия российских госслужащих к рейдерскому захвату предприятия, где она раньше работала.

"После попыток обжаловать в суде свое незаконное увольнение с работы, женщине и ее семье неоднократно поступали угрозы физической расправы, от которых она решила сбежать за границу", - отметили в Госпогранслужбе.

Пограничники разъяснили гражданке РФ порядок обращения за защитой.

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