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09.10.19 12:42

Никакой амнистии для террористов, которые воевали на Донбассе, не будет, - министр обороны Загороднюк

Те, кто воюют на Донбассе против Украины, не могут рассчитывать на амнистию.

загороднюк

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк во время встречи "Диалоги о Украине" в Житомире.

"Мы не рассматриваем вопрос о каком-то особо снисходительном отношении к преступникам, террористам. Сейчас позиция тех членов правительства, которые работают над возможными вариантами (урегулирование ситуации на Донбассе. - Ред.) такова, что они совершенно не рассматривают вопрос об амнистии преступников ", - говорит Загороднюк.

Он добавил, что Минские соглашения подписывались в 2014 под очень серьезным давлением. Сейчас ситуация изменилась, и может быть предложено другое видение, которое будет согласовано с международными партнерами.

"Ни в одном сценарии никто не видит амнистии террористам и преступникам, которые воевали против наших и особенно тем, кто совершили преступления", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее министр внутренних дел Вадим Пристайко заявил, что "формула Штайнмайера" не предусматривает амнистии лиц, которые принимали участие в военных действиях против Вооруженных сил Украины.

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