Депутаты Кировоградского облсовета выступили против "формулы Штайнмайера" и обратились к Зеленскому

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание mandarin-news.

На повестку дня было вынесено три вопроса. Наибольший спор между депутатами вызвало первое из них - "Об обращении Кировоградского областного совета о недопущении принятия решений и действий, которые приведут к капитуляции Украины вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской области".

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После длительного обсуждения вопрос поставили на голосование. За обращение к президенту Владимиру Зеленскому по этому вопросу проголосовали 33 депутата.

Также избранники обратились к главе государства о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Эту инициативу поддержал 41 депутат.

В то же время, 36 избранников поддержали проект "Об обращении депутатов Кировоградского областного совета к президенту Украины относительно закрепления за облаcнимы советами права на разработку, согласование и представление проектов административно-территориального устройства областей субрегионального уровня на утверждение Кабинета министров Украины".

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Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Также протесты проходят в других городах Украины и за рубежом.