Одиозный законопроект № 1210 необходимо отозвать, - президент "Укрметаллургпрома" Каленков

Такое мнение высказал президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков, передает 112.

"Это одиозный и токсичный законопроект. Мы все говорили о том, что законопроект, который будет меняться на 60%, не имеет смысл принимать в первом чтении", - заявил он.

"Там потом будут тысячи поправок. Это будет законодательный спам. Отзовите этот законопроект, внесите на замену нормальный, с учетом всех тех правок, которые озвучивал бизнес", - подчеркнул Каленков.

Как сообщалось ранее, ряд экспертов и представителей бизнеса резко раскритиковали запланированные налоговые нововведения, предусмотренные законопроектом 1210, как такие, что спровоцируют сокращение производства и экспорта на 70%, увеличение уровня безработицы и уменьшение доходов бюджета на миллиарды гривен вместо ожидаемого их увеличения.