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09.10.19 13:06

Наемники РФ трижды обстреляли участок разведения сил в районе Золотого

С начала суток враг осуществил 11 обстрелов позиций позиций операции Объединенных сил, ни один украинских воин не пострадал.

Наемники РФ трижды обстреляли участок разведения сил в районе Золотого

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Сегодня в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке Украины зафиксировано уже 11 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. При этом оккупанты трижды применяли по нашим украинским героям артиллерию и минометы, сознательно нарушая Минские соглашения о запрете применения тяжелого вооружения", - заявил во время брифинга спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

С 10:25 зафиксированы разрывы 3-х вражеских мин калибра 82-мм в районе населенного пункта Золотое (Луганская область).

Террористы вели минометный обстрел в районе поселка Пески (Донецкая область), выпустив по позициям украинских воинов 10 мин калибра 82-мм и применив крупнокалиберные пулеметы.

В течение 40 минут российско-оккупационные войска совершили 12 артиллерийских выстрелов калибра 122-мм и выпустили 6 мин 120-го калибра по украинским защитникам поселка Новолуганское и Доломитное (Донецкая область).

Кроме того, враг открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения в районах н.п. Пищевик, Новогнатовка, Лебединское, Николаевка, Красногоровка, Золотое и Майорск.

По имеющейся информации, боевых потерь в результате вражеского прицельного огня среди наших героев нет.

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