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09.10.19 13:16

Расследование дела об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова находится на завершающем этапе, - Труба

Директор ГБР Роман Труба рассказал, что расследование дела Кирилла Тлявова находится на завершающем этапе.

кирилл,тлявов

Как сообщиет корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время брифинга относительно состояния досудебного расследования в уголовном производстве ГБР.

По его словам сейчас проводят завершающие следственные эксперименты.

"В ноябре мы надеемся, что ГБР закончит досудебное расследование", - сказал он, добавив, что события этого дня воспроизведены следователями ГБР поминутно.

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Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

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