Зеленский не встречался с бизнесменом Сэмом Кислиным в США, - ОП

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявили в Офисе Президента.

"Информация о встрече, предоставленная российским изданием The Insider вместе с украинской программой "Схемы", является фейком", - отметили в ОП.

Напомним, издание "The Insider" в своем расследовании заявило, что 25 сентября, в ходе своего визита в США президент Украины Владимир Зеленский встречался с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным, фирма которого причастна к отмыванию денег соратниками беглого президента Януковича.

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