"Мы получили команду вас не пропускать в Золотое", - полиция не пропускает колонну активистов в город на митинг против "формулы Штайнмайера"

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

На первом же блокпосту в селе Долина полиция с повышенным интересом и особым вниманием проверяла у всех документы, явно затягивая время в поисках причин, которые задержали бы колонну. Минут через тридцать пропустили со словами: мы получили команду вас не пропускать в Золотое.

Следующий блокпост в Кременной оказался более подготовленным к встрече с колонной. Два часа проверяли документы и личные вещи журналистов и волонтеров.

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Неожиданно выяснилось, что один из представителей Национального корпуса находится в розыске. Он был крайне удивлен этой новостью, тем более, что несколько месяцев назад пересекал этот же блокпост и все было в порядке. То ли из-за этой причины, то ли из-за чего-то другого, но бойцов Национального корпуса задержали на блок-посту еще на час.

Ситуация накалилась, началась толчея, в которой один из полицейских травмировался, другой дал предупредительный выстрел в воздух, прозвучал приказ "К бою"... Узнав о происходящем на блок-посту, сюда немедленно приехал Андрей Билецкий.

"Какая задача полицейских на блок-посту? Максимально задержать людей, которые едут на мирный митинг. Они если бы и добрались до Золотого, то гораздо позже проведения акции. И тогда можно было заявить, что никаких протестов не было. Неадекватная история! Как новый губернатор врет, что 95 процентов людей за отведение войск, так и полиция делает все, чтобы не допустить активистов и ветеранов к месту проведения митинга. Но время еще есть", - заявил Билецкий.

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Как сообщалось, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в с.Петровское и г.Золотое. Тогда же спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что 7 октября начнется разведение сил и средств в Золотом и Петровском, что было определено на заседании ТКГ.

6 октября лидер "Нацкорпуса" Билецкий вместе с ветеранами российско-украинской войны прибыли в Золотое, где заявили о готовности защищать поселок в случае отвода украинских войск. В видеообращении он заявил: "Сегодня мы здесь, всего километр остался до Золотого. Здесь сотни молодых ребят, пожилых женщин из Золотого, Северодонецка, всей Луганщины, которые пригласили нас. И мы сегодня организовали большой автопробег в поддержку украинского Золотого".

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При этом он подчеркнул, что ветераны, которые в 2014г взяли в руки оружие для того, чтобы бороться за страну, приехали сегодня в Золотое и останутся здесь "даже если власть бросит их на произвол судьбы, даже если будут выведены войска".

Вместе с тем, 7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил и средств в Золотом и Петровском (Луганская обл.) не началось, поскольку несколько дней тому назад эти населенные пункты подверглись обстрелам.

8 октября Билецкий заявил: Ветераны останутся в Золотом, пока власти официально не откажутся от отвода ВСУ и "формулы Штайнмайера"