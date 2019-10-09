72-летний пенсионер в течение года развращал четверых подростков на Сумщине, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Согласно данным полиции, 72-летний пенсионер еще осенью прошлого года пригласил одного из местных мальчишек к себе домой, и в разговоре предложил ему определенные действия сексуального характера. Тот сначала отказался, однако под давлением обещаний удовольствия и денег - согласился. Через некоторое время мужчина попросил парня привести к нему и своих друзей, щедро обещая каждому деньги и подарки. Следовательно, почти год четверо ребят время от времени наведывались к пенсионеру, пока на это не обратила внимание одна из жительниц улицы. Она и сообщила о своих подозрениях в полицию.

Сначала ребята в разговорах с правоохранителями не признавали подлинной сути своих отношений с пожилым мужчиной, однако впоследствии обо всем рассказали.

Признался во всем и сам подозреваемый - он не отрицает своей вины, однако говорит, что все было по "соглашению сторон".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховная Рада отменила закон о принудительной химической кастрации педофилов

В полиции уже открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст. 156 УК Украины (развращение ... совершенное в отношении малолетнего ...). Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и объявления подозрения в совершении преступления.

В том случае, если его вина будет доказана, пенсионеру грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.