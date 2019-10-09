Черновицкий облсовет просит президента и ВР разъяснить суть "формулы Штайнмайера", исключить тотальную амнистию и не отводить войска с линии разграничения

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Погляд, прийти к согласию в нескольких пунктах удалось не сразу.

При рассмотрении этого вопроса к депутатам с трибуны обратились местные волонтеры, которые призвали совет поддержать обращение к Зеленскому.

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После длительного обсуждения и внесения дополнений депутаты приступили к голосованию.

Однако с первой попытки поддержать не удалось - некоторые депутаты вышли из зала и не успели проголосовать.

Через некоторое время депутаты вернулись к этому вопросу и со второй попытки поддержали обращение. "За" проголосовали 33 депутата.

Депутаты просят представителей центральной власти разъяснить украинскому обществу суть подписанной "формулы Штайнмайера", исключить тотальную амнистию и не отводить поспешно украинские войска с линии разграничения, передает Чернівецький промінь.

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Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Также протесты проходят в других городах Украины и за рубежом.