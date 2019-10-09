Экс-нардеп, миллиардер Жеваго объявлен в розыск

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом на брифинге в среду сказал глава ГБР Роман Труба.

"По поводу Жеваго. Мы вызвали его в ГБР для получения подозрения, он не явился. Поэтому сейчас начата процедура объявления его в международный розыск и получения решения суда и разрешении его задержать. Сейчас он объявлен в национальный розыск", – отметил Труба.

28 сентября первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко заявила, что Жеваго заочно сообщили о подозрении в причастности к растрате 2,5 млрд гривен банка "Финансы и Кредит". Ему вменяют ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (организация растраты чужого имущества по предварительному сговору), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем, в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.

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По данным источника "Украинских новостей", Жеваго не в Украине и не возвращался из-за границы.

Банк "ФиК" обанкротился в сентябре 2015 года.

Жеваго был депутатом шести созывов украинского парламента, начиная с 1998 года. В 2019 году он проиграл выборы на своем округе проектному менеджеру ProZorro.Продажи Алексею Мовчану.

Жеваго - один из самых богатых людей Украины. По оценкам Forbes, его состояние составляет около 1,1 млрд долларов.