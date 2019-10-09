В ГБР нет проекта подозрения Порошенко, - Труба

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил на брифинге директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

"По состоянию на сегодня у нас нет проекта подозрения экс-президенту Петру Порошенко. На этом этапе мы проводим комлекс следственных действий для установления или наличии или отсутствии состава преступления (в действиях. - Ред.) высокопоставленных чиновников. Объявление подозрения - это не тайный процесс, когда мы соберем соответствующие доказательства и будут у нас доказательстаа именно виновности - обязательно об этом узнает общество", - сказал он.

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