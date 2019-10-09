Памятные мероприятия по случаю пятой годовщины гибели воина-добровольца Виктора Гурняка пройдут во Львове

Об этов в Facebook пишет вдова бойца Ирина Гурняк, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении уточняется, что в 9:00 пройдет поминальная служба Божья в гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла (ул. Театральная, 11), а в в 10:30 - молебен на пластовом мемориале Лычаковского кладбища.

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Напомним, Виктор Гурняк был одним из известных общественных активистов, участников Революции Достоинства. На фронт прибыл для помощи батальону "Айдар". Погиб в 2014 году во время эвакуации раненых после попытки прорваться к окруженным на 32-м блокпосту бойцам. 23 октября 2014 года Виктора Гурняка похоронили на Лычаковском кладбище Львова.