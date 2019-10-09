Автомобиль насмерть сбил двух сестер-близнецов под Киевом, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

По данным полиции, трагедия произошла возле одного из жилых домов, неподалеку от которого пострадавшие переходили проезжую часть в неустановленном месте: "На скорости на них наехал автомобиль. От сильного удара их отбросило на несколько метров, а в атомобиле разбилось лобовое стекло".

"Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Обе 35-летние сестры-близнецы погибли на месте происшествия", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Таксист с пассажиркой не заметил дорожные знаки и влетел в бетонные блоки в Киеве. ФОТОрепортаж