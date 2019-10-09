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09.10.19 14:26

Автомобиль насмерть сбил двух сестер-близнецов под Киевом, - полиция. ФОТО

В с. Требухов, местный житель, двигаясь по дороге на автомобиле сбил двух женщин, которые оказались сестрами-близнецами 1984 года рождения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

По данным полиции, трагедия произошла возле одного из жилых домов, неподалеку от которого пострадавшие переходили проезжую часть в неустановленном месте: "На скорости на них наехал автомобиль. От сильного удара их отбросило на несколько метров, а в атомобиле разбилось лобовое стекло".

Автомобиль насмерть сбил двух сестер-близнецов под Киевом, - полиция 01

"Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Обе 35-летние сестры-близнецы погибли на месте происшествия", - сказано в сообщении.

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Автомобиль насмерть сбил двух сестер-близнецов под Киевом, - полиция 02

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