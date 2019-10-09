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09.10.19 14:39

Гончарук анонсировал коренную реформу Нацполиции: Эксперимент по запуску интегрированной системы - первый шаг

Вскоре правительство выйдет с предложением коренной реформы Национальной полиции.

Гончарук анонсировал коренную реформу Нацполиции: Эксперимент по запуску интегрированной системы - первый шаг

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом после заседания правительства сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Одним из первых шагов, по словам Гончарука, является создание единого интегрированного органа в Нацполиции, который объединит специалистов по борьбе с организованной преступностью.

"Интегрированный орган в Нацполиции, который даст возможность в регионах людям работать, напрямую подчиняясь Киеву, а не руководителям на местах. Это эксперимент, но надеюсь, что даст возможность эффективнее бороться с преступностью", - сказал он.

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