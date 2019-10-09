Обвиняемый в теракте у Дворца спорта в Харькове отказался от адвоката

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил представитель потерпевших Олег Головков.

"Тетюцкий опять заявил ходатайство, чтобы суд разрешил обвиняемым находиться в зале во время заседания. Суд отказал в рассмотрении и расценил это ходатайство как злоупотребление обвиняемого правами, поскольку аналогичное ходатайство уже рассматривалось, и в его удовлетворении было отказано. Тогда Тетюцкий заявил, что отказывается от адвоката Тихоненков, поскольку тот, по его мнению, не может обеспечить защиту его прав", - рассказал он.

По его словам, суд вынес определение о назначении Тетюцкому бесплатного адвоката и обязал нового адвоката ознакомиться с материалами дела до следующего заседания, которое назначено на 16 октября.

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Напомним, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице. В частности, 15-летний школьник Данила Дидик.

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины по подозрении в совершении теракта 22 февраля были задержаны трое жителей области Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий, Сергей Башлыков. Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

По данным силовиков, их завербовали российские спецслужбы, они проходили подготовку в Белгороде, и за теракт должны были получить 10 тыс. долларов. 22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова. Им грозит пожизненный срок. Все трое обвиняемых отказались признать вину.

По информации журналиста Андрея Цаплиенко, подозреваемых могут включить в списки обмена пленными между Украиной и Россией.

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