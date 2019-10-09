Кабмин согласовал назначение Куцого главой Одесской ОГА, Сопеля - Тернопольской ОГА

Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает Цензор.НЕТ.

Одесскую область возглавит предприниматель Максим Куцый. Он конечный бенефициар ряда киевских фирм: ООО "Сервис и менеджмент" (строительство), "Медийный партнер" (рекламное агентство), "Цифровое партнерство" (информационные услуги), "Сити корпус" (строительство).

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Тернопольскую область возглавит Игорь Сопель, который баллотировался от "Слуги народа" по 166 округу в Тернопольской области, но проиграл самовыдвиженцу Николаю Люшняку. Сопель является руководителем Хоростковского регионального структурного подразделения ООО "Агробизнес", которое занимается производством хлебобулочной продукции. В 2010-2015 годах был депутатом горсовета Хоросткова. С 2017 года - глава местной федерации футбола.

Отметим, что в первоначальном варианте сообщения также была информация об одобрении Кабмином назначения главы Харьковской ОГА Алексея Кучера, однако впоследствии упоминание о нем было удалено из сообщения.

Все они вступят в должность только после подписания соответствующих указов президентом Владимиром Зеленским.