Ивано-Франковский городской совет выступил против реализации "формулы Штайнмайера"

Об этом сообщается на сайте горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

Публикуем текст заявления:

"Мы, депутаты Ивано-Франковского городского совета, выступаем против плана Президента Украины Владимира Зеленского реализовать "формулу Штайнмайера". По этой формуле, согласно "Минских соглашений", вводится особый статус оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Никакого особого статуса территории Украины в условиях войны быть не может.

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Подписание "формулы Штайнмайера" - это капитуляция и сдача национальных интересов Украины, поскольку согласно Закону Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей":

Российским оккупантам гарантируется амнистия (ст. 3); Узаконивается режим "содействия" для русского языка и уничтожение украинского языка (ст. 4); Предоставляется иммунитет депутатам, "избранным" под контролем террористов (ч. 2 ст. 5); Террористы будут назначать руководителей органов прокуратуры и судов, а сами станут "народной милицией", подчиненной исключительно местной власти (ч. 3 ст. 5, ст. 9); Украина должна обеспечить прямые внешние отношения отдельных районов Донбасса с регионами России, чем, по сути, признается сам факт отсутствия реального границы с РФ (ст. 8);

В Государственном бюджете Украины ежегодно предусматриваются защищенные расходы на государственную поддержку социально-экономического развития ОРДЛО, объем которых не может изменяться при осуществлении сокращения утвержденных бюджетных назначений.

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Введение в действие закона об особом статусе Донбасса - это однозначный сигнал всем антиукраинским силам в других областях, что оружием можно добиться для себя "особого статуса" и диктовать Украине свою волю. Это однозначный сигнал миру, что о судьбе Украины нужно говорить с Москвой, а не с Киевом. Это прямой путь к окончательной дезинтеграции Украины, продолжение войны на поколения и поколения с целью уничтожения нашего государства.

Учитывая изложенное требуем от Президента Украины:

Ни при каких условиях не допустить предоставления "особого статуса" оккупированным территориям ни по так называемой "формуле Штайнмайера", ни путем внесения изменений в законодательство Украины. Проводить выборы в органы местного самоуправления на временно оккупированных территориях только после полной деоккупации. Добиться реальных шагов в поддержку Украины от государств, которые декларировали безопасность и неприкосновенность границ Украины в обмен на отказ от ядерного оружия.

Слава Украине!

Героям слава!"

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Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Также протесты проходят в других городах Украины и за рубежом.