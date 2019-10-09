Украине нужен новый долгосрочный договор о транзите российского газа, а не продление старого, - Гончарук

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал после заседания правительства.

Гончарук подчеркнул, что украинская газо-транспортная система переходит на европейские стандарты работы.

"Что мы дальше будем делать со своей ГТС, если всего на год будет продолжен старый контракт, который к тому же не отвечает европейским нормам", - сказал он.

Также премьер заявил, что поддерживает позицию главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Гончарук спрогнозировал, что переговоры с РФ о подписании нового контракта продляться еще несколько месяцев и не известно, закончатся ли они в 2019 году.

Ранее глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что украинская сторона не согласится на предложение России заключить краткосрочный контракт на транзит российского газа в Европу сроком на один год.

Напомним, новый раунд трехсторонних переговоров о транзите российского газа через ГТС Украины в Европу с участием Украины, РФ и Еврокомиссии предстоит 28 октября.

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