Львовский горсовет хочет запретить эксплуатацию животных в цирках. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

"Город подготовит соответствующее обращение к президенту и премьер-министру относительно неотложного внесения изменений в законодательство Украины в сфере защиты животных", - говорится в сообщении.

Кроме того, решением предусмотрено создание Центра для реабилитации животных, пострадавших от жестокого обращения, на территории регионального ландшафтного парка "Знесиння".

К слову, от использования животных в цирковых представлениях полностью или частично отказались около полусотни стран мира.

Например, общенациональный запрет на эксплуатацию животных действует в Австрии, Венгрии, Великобритании, Греции, Дании, Италии, Нидерландах, Хорватии, Чехии, Швеции, Финляндии и Израиле. Локальные запрета введен в США, Австралии, Аргентине, Бразилии, Бельгии, Германии, Испании, Норвегии, Эстонии и др.

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