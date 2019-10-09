Слова Милованова об отсутствии интереса к Украине вырваны из контекста и имеют другой смысл, - Гончарук

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал журналистам после заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ.

"Все наши министры являются патриотами и профессионалами. Вырванная из контекста фраза, если не ошибаюсь, пятилетней давности, из публичного выступления не может служить предметом внимания. Люди, распространяющие этот маленький фрагмент, имеют своей целью дискредитировать министра экономики, который работает над тем, чтобы в Украине состоялись реформы, а это далеко не всех устраивает", - отметил он.

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Гончарук обратился к тем, кто по его мнению, распространяет данное видео: "Фейки, которые вы распространяете в социальных сетях ни к чему не приведут. Я советую всем спокойнее относится к таким вырванным из контекста информационным сообщениям, созданным для манипуляции. Эта фраза, которая якобы была сказана Миловановым для демонстрации своего отношения к Украине, таковой на самом деле не является. Она была сказана в контексте большой речи и имела совсем другой смысл, это нужно принимать. Контекст всегда важен, и выхватить пару слов из контекста для того, чтобы дискредитировать человека, не сложно".

Ранее в сети начали распространять отрывок выступления Милованова на семинаре Economy Lab, где он говорит: "Я уехал из Украины в 1999 году... меня никогда не интересовала особо Украина... меня интересовал парусной спорт и сальса".