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09.10.19 16:02

Апаршин анонсирует "очень непопулярные решения" в сфере оборонной промышленности

Половина предприятий оборонного комплекса уже никогда не сможет выпускать продукцию оборонного назначения - поэтому придется принимать "очень непопулярные решения".

Об этом, как передает Цензор.НЕТ, на круглом столе на тему реформирования госзакупок оборонного назначения рассказал Иван Aпаршин, советник президента по вопросам обороны. Некоторые предприятия, подчеркнул он, находятся в стадии банкротства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 90% госзакупок оборонного заказа сегодня являются тайными, что приводит к отсутствию конкуренции, - Национальный антикоррупционный комитет по вопросам обороны


Сейчас, отметил советник, уже начался аудит всех предприятий.
Присутствовавший на мероприятии представитель Министерства обороны взял слово после него и, в свою очередь, рассказал о разработке законодательства в сфере госзакупок. Он рассказал об особенностях нового законопроекта, который сейчас разрабатывается. В частности, в планах Министерства обороны - возможность внесения сведений в реестр поставщиков самими поставщиками и максимальная автоматизация этого процесса.

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