Кандидатуры на должности заместителей главы МИД и генконсулов будут согласовываться с президентом, - указ Зеленского

Соотвтствующий указ №740/2019 размещен на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский поручил внести в указ президента от 4 июня 2008 года № 513 "О некоторых вопросах руководства внешнеполитической деятельностью государства" ряд изменений.

В частности, изменена редакция статья 1 данного указа.

"Установить, что кандидатуры на должности первого заместителя, заместителя министра иностранных дел Украины и генерального консула Украины предварительно согласовываются с президентом Украины", - говорится в тексте указа.

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