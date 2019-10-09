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09.10.19 16:05

Зеленский подписал указ, которым позволил главе МИД самостоятельно назначать дипломатов в министерстве и за рубежом

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в порядок предварительного согласования кандидатур на должности первого заместителя, замминистра иностранных дел Украины и генерального консула.

Зеленский подписал указ, которым позволил главе МИД самостоятельно назначать дипломатов в министерстве и за рубежом

Соотвтствующий указ №740/2019 размещен на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский поручил внести в указ президента от 4 июня 2008 года № 513 "О некоторых вопросах руководства внешнеполитической деятельностью государства" ряд изменений.

В частности, изменена редакция статья 1 данного указа.

"Установить, что кандидатуры на должности первого заместителя, заместителя министра иностранных дел Украины и генерального консула Украины предварительно согласовываются с президентом Украины", - говорится в тексте указа.

В указе №513/2008, ст. 1 гласила, что с президентом согласовываются кандидатуры на должности первого заместителя, заместителя министра иностранных дел Украины, руководителя структурного подразделения МИД, генерального консула, советника-посланника, советника дипломатического представительства Украины в иностранном государстве, при международной организации, ректора, первого проректора, проректора дипломатической академии Украины при МИД.

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