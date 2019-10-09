ГБР расследует только одно дело в отношении Пашинского, - Труба

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил на брифинге директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

"ГБР расследует только одно дело. У ГБР нет других фактов противоправной деятельности Пашинского", - сказал он.

По словам директора Государственного бюро расследований, если будут такие обращения с конкретными фактами преступлений, то ГБР будет реагировать.

"Что касается других эпизодов: в ГБР сейчас нет собственных оперативных подразделений, рассчитанных на помощь другим правоохранительным органам. Если нам направят соответствующие обращения с конкретными фактами преступлений - будем реагировать", - добавил Труба.

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Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.



Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

Дело было расследовано и закрыто, после чего в октябре этого года ГБР возобновило его расследование, что адвокат Андрей Федур назвал "правовым произволом".

Сам Пашинский называет "необоснованное повторное рассмотрение этого дела" местью заместителя главы администрации президента Януковича Андрея Портнова.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца.