Никаких рисков для жизни местных жителей разведение войск на Донбассе не несет, - глава комитета ВР по нацбезопасности Завитневич

Во время брифинга он добавил, что представители парламентского комитета пообщались с местными жителями указанных населенных пунктов, военными и волонтерами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

"Местное население поддерживает разведение войск. Все хотят мира, хотят вернутся к нормальной жизни. Никаких рисков для жизни жителей разведение не несет", — заявил Завитневич.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция на блокпосте в Кременном пропустила активистов, направляющихся в Золотое

В свою очередь секретарь комитета Роман Костенко добавил, что участок разведения возле Петровского находится на открытой местности, а не в самом населенном пункте. По его словам, новые позиции для военных там готовы "на 98%".

При этом новые позиции украинских военных возле Золотого готовы не полностью, однако, по словам Костенко, "инженерные работы ведутся быстро".

"Командующий нас заверил, а мы это проконтролируем, что на момент разведения войска выйдут на готовые позиции", — добавил депутат.

По словам Костенко, в Генштабе ВСУ уверяют в том, что в тактическом плане километровый отход украинских военных на новые позиции никаких тактических потерь для подразделений не принесет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мы получили команду вас не пропускать в Золотое", - полиция не пропускает колонну активистов в город на митинг против "формулы Штайнмайера"

"Если противник и мы отведем войска на 1 километр, то люди перестанут быть в зоне перекрестного огня", — подытожил Костенко.