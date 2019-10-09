Глава Закарпатского облавтодора обвинялся в злоупотреблениях на 2 млн грн, признал вину и заплатит штраф в 15 тыс грн, - Ужгородский горрайонный суд

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Ужгородского горрайонного суда.

Руководитель предприятия обвинялся в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия в виде вреда в почти два миллиона гривен. В указанном соглашении прокурор и обвиняемый согласовали меру наказания - штраф на сумму 15 тысяч гривен.

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В судебном заседании прокурор просил суд утвердить соглашение о признании виновности и назначить обвиняемому наказание в виде 15 тысяч гривен штрафа без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В соответствии с требованиями процессуального законодательства, поскольку стороны согласовали между собой существенные условия дела, в том числе и меру наказания, судом было утверждено соглашение о признании виновности и принят соответствующий приговор.

При утверждении соглашения судом не исследуются обстоятельства уголовного производства.