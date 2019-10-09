"Формулы Штайнмайера" для Крыма нет, без международных партнеров деоккупация невозможна, - Зеленский

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в комментарии Крым.Реалии во время посещения выставки в Киеве "Оружие и безопасность" 9 октября, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос журналиста, существует ли для Крыма своя "формула Штайнмайера", президент ответил, что сейчас "такой формулы нет".

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"Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, я должен констатировать, к сожалению, Украина сама не справится. Нужны условия наших международных партнеров, должна у нас быть еще мощнее армия. Надо быть очень мощными, чтобы не только у нас дипломатия работала, чтобы армия у нас была действительно высокого уровня", - пояснил Зеленский.

Положение "формулы Штайнмайера", одобренное президентом Украины Владимиром Зеленским предусматривают условия, при которых в настоящее время контролируемых боевиками районах Донбасса могут пройти местные выборы.