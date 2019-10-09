"Формулы Штайнмайера" для Крыма нет, без международных партнеров деоккупация невозможна, - Зеленский

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в комментарии Крым.Реалии во время посещения выставки в Киеве "Оружие и безопасность" 9 октября, передает Цензор.НЕТ.
На вопрос журналиста, существует ли для Крыма своя "формула Штайнмайера", президент ответил, что сейчас "такой формулы нет".
"Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, я должен констатировать, к сожалению, Украина сама не справится. Нужны условия наших международных партнеров, должна у нас быть еще мощнее армия. Надо быть очень мощными, чтобы не только у нас дипломатия работала, чтобы армия у нас была действительно высокого уровня", - пояснил Зеленский.
Положение "формулы Штайнмайера", одобренное президентом Украины Владимиром Зеленским предусматривают условия, при которых в настоящее время контролируемых боевиками районах Донбасса могут пройти местные выборы.