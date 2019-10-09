Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
09.10.19 16:51

"Укрбуд" подал в ГАСИ документы о готовности сдать в эксплуатацию 5 новых объектов

Корпорация "Укрбуд" в ближайшее время сдаст в эксплуатацию 5 новых объектов в Киеве.

Об этом говорится в официальных документах, оказавшихся в распоряжении редакции, пишет "Є Новина".

Так, корпорация "Укрбуд" направила в Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) документы о том, что целый ряд построенных объектов готов к вводу в эксплуатацию.

В документах указаны следующие объекты недвижимости:

• две секции жилого комплекса по улице Новомостицкой, 15;

• подземный паркинг по улице Новомостицкой, 15;

• два дома жилищно-офисного комплекса между улицами Никольско-Слободской и Броварским проспектом;

• один объект пятой очереди в ЖК на Харьковском шоссе, 210;

• две секции многофункционального комплекса на бульваре Кольцова, 7А.

В документах указано, что здания достроены и корпорация "Укрбуд" ждет от инспекции сертификата о сдаче в эксплуатацию.

Напомним, что недавно "Укрбуд" вошел в десятку лучших застройщиков столичного региона с высоким уровнем надежности. Такую оценку работе корпорации дали редакция авторитетного делового журнала "Бизнес" и эксперты Украинского клуба недвижимости URE Club, изучившие деятельность строительных компаний Киева и области.


Укрбуд подал в ГАСИ документы о готовности сдать в эксплуатацию 5 новых объектов 01
Укрбуд подал в ГАСИ документы о готовности сдать в эксплуатацию 5 новых объектов 02
Укрбуд подал в ГАСИ документы о готовности сдать в эксплуатацию 5 новых объектов 03
Укрбуд подал в ГАСИ документы о готовности сдать в эксплуатацию 5 новых объектов 04

Укрбуд подал в ГАСИ документы о готовности сдать в эксплуатацию 5 новых объектов 05

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100