"Укрбуд" подал в ГАСИ документы о готовности сдать в эксплуатацию 5 новых объектов

Об этом говорится в официальных документах, оказавшихся в распоряжении редакции, пишет "Є Новина".

Так, корпорация "Укрбуд" направила в Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) документы о том, что целый ряд построенных объектов готов к вводу в эксплуатацию.

В документах указаны следующие объекты недвижимости:

• две секции жилого комплекса по улице Новомостицкой, 15;

• подземный паркинг по улице Новомостицкой, 15;

• два дома жилищно-офисного комплекса между улицами Никольско-Слободской и Броварским проспектом;

• один объект пятой очереди в ЖК на Харьковском шоссе, 210;

• две секции многофункционального комплекса на бульваре Кольцова, 7А.

В документах указано, что здания достроены и корпорация "Укрбуд" ждет от инспекции сертификата о сдаче в эксплуатацию.

Напомним, что недавно "Укрбуд" вошел в десятку лучших застройщиков столичного региона с высоким уровнем надежности. Такую оценку работе корпорации дали редакция авторитетного делового журнала "Бизнес" и эксперты Украинского клуба недвижимости URE Club, изучившие деятельность строительных компаний Киева и области.









