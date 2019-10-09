Кабмин в ближайшее время не планирует повышение тарифов, - Гончарук

Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сказал премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На Кабмине мы не принимали решение о повышении тарифов. Правительство не планирует в ближайшее время делать что-то, чтобы повышались тарифы", - отметил Гончарук.

Он также рассказал, что Кабмин работает над тем, чтобы пенсионеры старше 70 лет получали минимальные платежки за ЖКУ.

"Мы сейчас изучаем в рамках подготовки госбюджета на следующий год, сколько денег у государства будет, чтобы понять, как их правильно распределить. Пожилые люди в возрасте от 70 лет - наш приоритет №1. По нашим расчетам, им труднее всего", - сказал премьер.

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Он отметил, что на вопрос оплаты коммунальных тарифов пенсионерами в возрасте от 70 лет можно будет ответить в ноябре, когда окончательный проект бюджета будет готов.

"Там будет написано, сколько и на что средств будет выделено. Мы сейчас работаем над тем, чтобы людям в возрасте от 70 лет платежка за ЖКУ была минимальной", - добавил Гончарук.

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