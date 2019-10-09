Послание президента к Раде будет готовить рабочая группа во главе с Богданом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении №346/2019-рп, которое размещено на сайте главы государства.

"Образовать рабочую группу по подготовке проекта ежегодного Послания Президента Украины Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины ... и утвердить ее персональный состав", - говорится в тексте распоряжения.

Руководство подготовкой послания президент возложил на руководителя Офиса Президента Андрея Богдана, а методическое и научное обеспечение подготовки документа - на директора Национального института стратегических исследований Александра Литвиненко.

В двухнедельный срок рабочая группа должна определиться со структурой и графиком подготовки проекта послания, содержанием необходимых материалов, а в течение двух месяцев - подготовить и подать документ на рассмотрение.

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