ВАКС приступает к рассмотрению дела экс-следователя ГПУ Суса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"Завтра, 10 октября 2019 года, в Высшем антикоррупционном суде состоится подготовительное судебное заседание по делу известного экс-следователя по особо важным делам, начальника управления Генеральной прокуратуры Украины", - говорится в сообщении.

Экс-сотрудника ГПУ обвиняют в присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в крупном размере (ч. 4 ст. 191 УК); в присвоении чужого имущества и завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное повторно (ч. 3 ст. 191 УК); в растрате чужого имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное повторно (ч. 5 ст. 191 УК); в представлении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной Законом Украины "О предотвращении коррупции" (ст. 366-1 УК).

Согласно обвинительному акту, этими уголовными преступлениями причинен имущественный ущерб в размере 1,247 млн грн.

Подготовительное судебное заседание состоится по адресу: просп. Победы, 41 в 10:00.

Судя по изложенной выше информации, речь идет о бывшем следователе Главного следственного управления Генпрокуратуры Дмитрии Сусе.

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Напомним, 25 июля 2017 года на территории аэропорта "Борисполь" НАБУ задержало бывшего следователя Главного следственного управления Генпрокуратуры Дмитрия Суса.

По фактам возможных преступных действий задержанного детективы НАБУ осуществляли досудебное расследование в разных уголовных процессах, начиная с апреля 2016 года.