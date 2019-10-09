В столкновении на блокпосту в Кременной пострадал спецназовец, двое человек задержаны, - Нацполиция

Сотрудники полка полиции особого назначения "Миротворец" ГУНП в Киевской области, которые с 2014 года несут службу на Луганщине и обеспечивают правопорядок на блокпостах, остановили автомобили для предусмотренной законодательством проверки документов. Однако граждане отказались выполнять законные требования полицейских. В результате возник словесный конфликт, который позже перерос в потасовку, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Во время столкновения один правоохранитель получил телесные повреждения в результате наезда автомобиля. Сейчас ему оказывается медицинская помощь.

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Действуя в соответствии с Законом Украины "О Национальной полиции", спецназовец совершил предупредительный выстрел в воздух. Никаких спецсредств или оружия к лицам, которые отказались выполнять законные требования полицейских, не применяли.

Двоих человек полицейские задержали. Один из задержанных - водитель автомобиля, который совершил наезд на ногу спецназовца, другой - находился в розыске. Также, после осмотра автомобиля, сотрудниками полиции были изъяты 6 единиц охотничьего огнестрельного оружия. После проверки оно будет возвращено владельцам.

Сейчас ситуация находится под контролем.

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Напоминаем, что, согласно Временным порядком контроля за перемещением лиц через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей, на блокпостах правоохранители обязаны проверить документы каждого лица и осмотреть транспортное средство. Поэтому полиция призывает всех граждан четко придерживаться действующего законодательства Украины и не провоцировать конфликтных ситуаций.