Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
09.10.19 17:00

Оружие, из которого был убит 5-летний Кирилл Тлявов в Переяславе-Хмельницком, так и не нашли, - ГБР

Оружие, из которого стреляли в пятилетнего Кирилла Тлявова, до сих пор не обнаружено.

Оружие, из которого был убит 5-летний Кирилл Тлявов в Переяславе-Хмельницком, так и не нашли, - ГБР

Об этом директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил на брифинге в Киеве 9 октября, передает  Цензор.НЕТ, со ссылкой на "ГОРДОН".

"Был осуществлен комплекс не только следственных, но и оперативных действий, проведено более 30 обысков, негласные разыскные следственные действия... По результатам оружие не установлено", – сказал он.

Труба заверил, что этот факт не повлияет на квалификацию преступления, принятие решения в производстве.

"Мы продолжаем искать оружие... У нас еще есть время, на завершающем этапе экспертизы. И надеемся, что для полноты и целостности обстоятельств преступления мы все же найдем это оружие", – сказал он.

Директор ГБР отметил, что расследование дела об убийстве мальчика находится на завершающем этапе.

"Надеюсь, что в ноябре мы завершим досудебное расследование, окончательно предъявим подозрения и определим квалификацию действий [каждого] участника. Всем понятно, что ребенок погиб от одной пули, следовательно, от пули одного участника", – сказал он.

Также читайте: ГБР в течение 1-2 месяцев завершит следствие по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, - Труба

Напомним, 2 июня 2019 г. двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100