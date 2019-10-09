Оружие, из которого был убит 5-летний Кирилл Тлявов в Переяславе-Хмельницком, так и не нашли, - ГБР

Об этом директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил на брифинге в Киеве 9 октября, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "ГОРДОН".



"Был осуществлен комплекс не только следственных, но и оперативных действий, проведено более 30 обысков, негласные разыскные следственные действия... По результатам оружие не установлено", – сказал он.



Труба заверил, что этот факт не повлияет на квалификацию преступления, принятие решения в производстве.



"Мы продолжаем искать оружие... У нас еще есть время, на завершающем этапе экспертизы. И надеемся, что для полноты и целостности обстоятельств преступления мы все же найдем это оружие", – сказал он.



Директор ГБР отметил, что расследование дела об убийстве мальчика находится на завершающем этапе.



"Надеюсь, что в ноябре мы завершим досудебное расследование, окончательно предъявим подозрения и определим квалификацию действий [каждого] участника. Всем понятно, что ребенок погиб от одной пули, следовательно, от пули одного участника", – сказал он.

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Напомним, 2 июня 2019 г. двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.