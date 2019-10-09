Кабмин уволил главу Госрегуляторной службы Ляпину

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Наступает новая эра в Государственной регуляторной службе. Сегодня решением Кабинета министров уволена глава ГРС Ксения Ляпина", - сообщил министр.

При этом Милованов высоко оценил работу Ляпиной на занимаемой должности, отметив, что "она фактически создала науку и процесс государственного регулирования в Украине".

"Пришло время переосмыслить роль Государственной регуляторной службы в Украине. Мир меняется. Меняется подход к экономике, бизнесу, государственной политике и, конечно, регулированию", - отметил глава Минэкономики.

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Милованов также пообещал, что на должность главы Госрегуляторной службы будет объявлен конкурс.

Министр добавил, что временно исполняющим обязанности председателя ГРС назначен заместитель главы ведомства Олег Мирошниченко.

Напомним, Ксения Ляпина занимала должность главы Государственной регуляторной службы с января 2015 года, до этого она была народным депутатом от фракции "Народный фронт", а ранее – от "Батькивщины".