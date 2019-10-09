Почти 4,5 млн флаконов препаратов для онкобольных пациентов будут направлены в регионы, - Минздрав

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Минздрав, информирует Цензор.НЕТ.

"Почти 4,5 млн флаконов препаратов для онкобольных пациентов в ближайшее время поедут в регионы. Соответствующее решение принято в министерстве в понедельник", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в больницы, в ближайшее время поставят препараты для лечения вирусных гепатитов В и С, орфанных метаболических заболеваний, легочной артериальной гипертензии.

"В ближайшее время министерство готовит оплату закупок медикаментов по семи направлениям на общую сумму $17,8 млн", - отметили в министерстве.

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