Кабмин назначил заместителей министров в Минцифры и Минэнергетики

Обэтом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

В частности, назначены 8 заместителей министров, из них один - первый заместитель Министра энергетики и защиты окружающей среды, которым стал Шубин Виталий Николаевич.

Также Правительство назначило:

Гусеву Юлию Вячеславовну - заместителем Министра Кабинета Министров;

Чижика Константина Григорьевича - заместителем Министра энергетики и защиты окружающей среды по вопросам европейской интеграции;

Сивирина Алексея Станиславовича - заместителем Министра культуры, молодежи и спорта.

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В Министерство цифровой трансформации назначены 4 заместителя:

Борнякова Александра Сергеевича - заместителем Министра;

Рабчинский Людмилу Сергеевну - заместителем Министра (с 15 октября 2019)

Шелеста Александра Владимировича - заместителем Министра;

Ионан Валерию Эдуардовна - заместителем Министра по вопросам европейской интеграции.

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Правительство уволило Ляпину Ксению Михайловну с должности председателя Государственной регуляторной службы.

Кроме этого, рассмотрены проекты указов и распоряжений Президента о назначении руководителей областных и районных государственных администраций. Среди них - предложения о назначении на должность председателя Одесской ОГА Куцого Максима Васильевича, председателя Тернопольской ОГА - Сопеля Игоря Михайловича, председателя Бердичевской РГА Житомирской области - Димидюк Людмилы Викторовны, председателя Житомирской РГА - Оханского Юрия Николаевича, председателя Чудновской РГА Житомирской области - Хомича Александра Степановича.

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