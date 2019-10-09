Оборонные предприятия почти не загружены, - президент Ассоциации производителей вооружения Кодачигов

Об этом на круглом столе по госзакупкам в оборонной сфере рассказал Вадим Кодачигов, президент Ассоциации

производителей вооружения и военной техники Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

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Он подчеркнул, что оборонные предприятия почти не загружены, при полной загруженности они могли бы производить продукцию на сумму около 3 млрд долларов. "Мы можем в 6 раз увеличить объем производства. Нам не дают", - отметил Кодачигов.



Кроме того, Вадим Кодачигов рассказал, что демонополизация экспорта позволила бы оборонным предприятиям "хоть как-то выживать".