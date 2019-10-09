Комитет Рады поддержал создание ВСК по каналам "группы Медведчука", - нардеп Василевская-Смаглюк

Об этом сообщила нардеп от СН Ольга Василевская-Смаглюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что регламентный комитет рассмотрел и принял проект постановления о временной следственной комиссии по расследованию приобретения и деятельности телеканалов так называемой "группы Медведчука", которую мы с Александрой Устиновой (нардеп от "Голоса". - Ред.) инициировали", - написала она.

По словам Василевской-Смаглюк, на заседании также звучали предложения также проверить телеканал 1+1.

"ВСК будет создана. Меня лично беспокоит не так редакционная политика, а то, кто, когда и за какие деньги покупал телеканалы, и за какие средства их удерживает", - подчеркнула нардеп

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