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09.10.19 17:32

Комитет Рады поддержал создание ВСК по каналам "группы Медведчука", - нардеп Василевская-Смаглюк

Регламентный комитет Верховной Рады принял проект постановления о временной следственной комиссии по расследованию скупки ряда телеканалов людьми из окружения кума Путина Виктора Медведчука.

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Об этом сообщила нардеп от СН Ольга Василевская-Смаглюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что регламентный комитет рассмотрел и принял проект постановления о временной следственной комиссии по расследованию приобретения и деятельности телеканалов так называемой "группы Медведчука", которую мы с Александрой Устиновой (нардеп от "Голоса". - Ред.) инициировали", - написала она.

По словам Василевской-Смаглюк, на заседании также звучали предложения также проверить телеканал 1+1.

"ВСК будет создана. Меня лично беспокоит не так редакционная политика, а то, кто, когда и за какие деньги покупал телеканалы, и за какие средства их удерживает", - подчеркнула нардеп

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Комитет Рады поддержал создание ВСК по каналам группы Медведчука, - нардеп Василевская-Смаглюк 01

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